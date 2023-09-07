Названо число специалистов, которые получили IT-ипотеку со старта программы

Льготная профильная IT-ипотека была выдана более 23 тысяч специалистам за все время. Об этом заявил замглавы Минцифры Андрей Заренин в ходе пресс-конференции, которая посвящена абсолютной победе сборной России на 35-й Международной олимпиаде по информатике, передает агентство «Прайм».

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Программу запустили в мае прошлого года.

«Суммы там более 207 миллиардов рублей. Тоже здесь не стоим на месте, развиваемся. 31 августа у нас общий кредитный лимит по программе для всех занимающих был увеличен до 500 миллиардов рублей, тоже здесь программу развиваем», - уточнил Заренин.

Он также прогнозирует, что к концу года льготная IT-ипотека будет выдана не меньше 30 тысячам человек. По словам замглавы ведомства, в России отрасль информационных технологий активно развивается благодаря мерам, утвержденным в прошлом году указом президента.