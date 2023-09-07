Средняя площадь квартир в Москве уменьшилась за последние 10 лет

В столице уменьшилась средняя площадь квартир за последние 10 лет с 66 до 52 квадратных метров. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.

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— Наблюдаем устойчивый тренд на снижение метража. Мы потеряли примерно одну комнату за последнее десятилетие, — сказал он.

По словам Попова, снижение площади происходит для оптимизации планировочных решений. Кроме того, в ряде причин указана демографическая ситуация в стране — москвичи позже рожают первого ребенка, что приводит к росту числа квартир, где проживает один человек.

При этом аналитики ждут, что снижение этого показателя приостановится. Согласно предоставленным данным, в структуре предложения в столице доля микростудий площадью до 25 квадратных метров по-прежнему ниже 10 процентов и этот показатель не увеличивается в росте.

При этом, доля лотов, в которых более 100 квадратных метров заметно снизилась, составив три процента на рынке, передает ТАСС.