Средняя площадь квартир в Москве уменьшилась за последние 10 лет
В столице уменьшилась средняя площадь квартир за последние 10 лет с 66 до 52 квадратных метров. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщил руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
— Наблюдаем устойчивый тренд на снижение метража. Мы потеряли примерно одну комнату за последнее десятилетие, — сказал он.
По словам Попова, снижение площади происходит для оптимизации планировочных решений. Кроме того, в ряде причин указана демографическая ситуация в стране — москвичи позже рожают первого ребенка, что приводит к росту числа квартир, где проживает один человек.
При этом аналитики ждут, что снижение этого показателя приостановится. Согласно предоставленным данным, в структуре предложения в столице доля микростудий площадью до 25 квадратных метров по-прежнему ниже 10 процентов и этот показатель не увеличивается в росте.
При этом, доля лотов, в которых более 100 квадратных метров заметно снизилась, составив три процента на рынке, передает ТАСС.
Риелтор Олег Бендриков рассказал «Вечерней Москве», что осень — традиционная пора повышения цен на аренду жилья из-за роста спроса. Однако в этом году цены на съем квартир вырастут еще больше из-за других факторов.