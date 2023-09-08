Названы лучшие города России для заработка на сдаче студий в аренду

Инвестировать в квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройках выгоднее всего в Грозном, там доходность от аренды составляет около 11% годовых. Об этом со ссылкой на исследование портала «Мир квартир» пишет РИА Недвижимость.

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Исследование рынка недвижимости было проведено в 70 крупнейших городах России. И наибольшую доходность показала сдача в аренду студий и маленьких квартир в Грозном. Также в первую пятерку вошли Вологда (почти 10% в год), Магнитогорск (9%), Махачкала (9%) и Нижний Тагил (почти 8%).

Меньше всего получают доход собственники такой недвижимости в Пензе (менее 4%). Там вложения в квартиру для сдачи будут окупаться за 26 лет. Также низкую доходность показала сдача в аренду в Чите (3,9%), Белгороде (4,1%), Сочи (4,2%) и Владикавказе (4,2%).

При этом в Москве небольшие однокомнатные квартиры и студии приносят 5% доходности и окупаются за 20 лет, а в Подмосковье - около 6% годовых. В среднем же по России доходность составляет 5,6%, а срок окупаемости - 18 лет.

«Год назад средняя доходность по стране была выше - 6,2%, а срок окупаемости - короче, 16 лет. Это говорит о том, что цены покупки квартир растут быстрее, чем ставки аренды», - пояснил гендиректор портала Павел Луценко.