Стоимость аренды комнаты в Лондоне установила исторический рекорд

Средняя цена аренды комнаты в Лондоне впервые преодолела отметку в 1 тысячу фунтов стерлингов (около 122 тысяч рублей) в месяц. Как сообщает «Интерфакс», об этом свидетельствуют данные сервиса SpareRoom, на котором люди ищут соседей для совместного съема жилья.

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За август 2023 года комнаты в столице Великобритании подорожали на 15% в годовом выражении. Таким образом, рост цены арендной комнаты в два раза превысил инфляцию в стране. Средняя стоимость аренды комнаты в целом по Великобритании достигла 794 фунтов за месяц. Это также является новым историческим максимум в стране.

Эксперты считают, что рост ставок аренды связан с дефицитом предложения. В последние месяцы владельцы жилья, ранее сдававшие его, продают собственность из-за скачка цен на недвижимость. Спрос на комнаты также вырос, поскольку на фоне высокой инфляции низкооплачиваемым сотрудникам становится все более накладно арендовать полноценную квартиру. По подсчетам SpareRoom, число ищущих комнату арендаторов по сравнению с августом 2019 года выросло на 20 тысяч человек, тогда как число предложений упало на 10 тысяч.