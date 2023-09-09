Молодым IT-специалистам станет проще оформить ипотеку

У IT-специалистов в возрасте до 36 лет появится возможность взять льготный ипотечный кредит без выполнения требований к уровню их минимальной зарплаты. Такое постановление Правительства вступает в силу 9 сентября.

Прежде айтишникам, живущим в городах-миллионниках, чтобы получить льготную ипотеку, нужно было зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. Еще больше должен был быть доход у москвичей — им требовалось получать не менее 150 тысяч рублей. В остальных населённых пунктах этот уровень составлял 70 тысяч рублей в месяц.