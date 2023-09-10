Названа причина взлета цен на аренду недвижимости в России

В России цены на аренду бюджетного жилья взлетели на 8-9% за месяц. Эксперты связывают это с высоким спросом и осенним сезоном, пишет «Коммерсант».

Аналитики оценили среднюю стоимость месячной аренды на 18 крупнейших региональных рынках России. Это 16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская область.

В сентябре стоимость однокомнатной квартиры составила 26,1 тыс. рублей. Двухкомнатная стоит 39,1 тыс. рублей.

За месяц эти показатели выросли на 9% и 8% соответственно. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике».

Причем по регионам цены выросли неравномерно. Так, в Самаре однокомнатные квартиры за месяц подорожали на 23%, до 25 тыс. рублей. В Уфе показатель снизился на 3%, до 18,9 тыс. руб. в месяц.

В Москве однокомнатная квартира сейчас стоит в среднем 51,1 тыс. руб. в месяц. К августу показатель вырос на 11%.

Эксперты говорят, что выраженная динамика средних цен привычна для высокого осеннего сезона. За месяц объем экспозиции на крупнейших региональных рынках сократился почти на 20%.