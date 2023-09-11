Замглавы Минстроя допустил сложности с вводом жилья в России

Рост ключевой ставки ЦБ и меняющиеся требования к ипотеке могут вызвать сложности с вводом жилья в России в 2025-2026 годах, сообщил в понедельник на сессии "Стоить больше, комфортнее и красивее" в рамках Восточного экономического форума замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин .

По его словам, застройщики покупают земельные участки за кредитные средства, при этом после повышения ключевой ставки бридж-кредит составляет не менее 15%. Между тем с момента покупки участка до получения проектного финансирования обычно проходит два-три года, а возможность открыть эскроу-счет для оптимизации ставки появляется через полгода-год.