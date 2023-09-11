Мутко предложил снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры

Мутко предложил субсидировать ипотеку при покупке большой квартиры
Для стимулирования застройщиков возводить дома с квартирами большой площади стоит снизить ипотечные ставки для покупателей, заявил в понедельник на сессии "Строить больше, комфортнее и красивее" в рамках Восточного экономического форума гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.
По его словам, сегодня 53% жилья в новостройках приходится на однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми.
"Я вообще предлагал и предлагаю сейчас - надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру - давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем", - сказал Мутко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.