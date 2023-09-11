Минстрой отложил запуск «мебельной» ипотеки

"После этого мы вернемся к вопросу о включении в ипотеку меблировки. У нас законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с ЦБ РФ. <...> Это не то, что мы "жмем", есть более важные вещи. Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже", - сказал он.