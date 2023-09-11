Минстрой отложил запуск "мебельной" ипотеки
Минстрой РФ отложил работу над включением меблировки в тело ипотечного кредита. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на дискуссионной платформе "Росконгресс - УрбанХаб" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, в приоритете для Минстроя сейчас изменения в 214-ФЗ, поправки, позволяющие строить ИЖС хозспособом с помощью счетов эскроу, и антикризисные меры правительства в части сроков и механизмов передачи квартир.
"После этого мы вернемся к вопросу о включении в ипотеку меблировки. У нас законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с ЦБ РФ. <...> Это не то, что мы "жмем", есть более важные вещи. Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже", - сказал он.
В феврале 2023 года глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой включить российскую меблировку квартир в тело ипотеки при покупке жилья в новостройке. Глава государства дал поручение правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов рассмотреть такую возможность в части встраиваемой мебели, окон и дверей. По мнению Минстроя, этот подход позволит обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.