Путин рассказал о рисках из-за льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин рассказал о существовании определенных рисков для экономики из-за льготной ипотеки. Об этом он сказал на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

«Есть определенные риски, но мы их видим и купируем», — прокомментировал он.

Ранее о рисках говорили в Минфине. В ведомстве предупреждали, что многочисленные программы льготной ипотеки могут быть опасны для российского бюджета. Объемы выдач уже превышают ожидания.