Съемное жилье в России рекордно подорожало

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За год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в крупнейших городах России выросла на 15 процентов, составив в конце августа-начале сентября 2023 года рекордные 23,2 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики «Циана», на которых ссылается РИА Новости.

Сильнее всего цены съемных «однушек» прибавили во Владивостоке, Челябинске и Волгограде, а в Москве стоимость аренды выросла за год на пять процентов. При этом в столице и Санкт-Петербурге объем предложения на рынке сейчас в два раза ниже, чем в сентябре 2022 года.

Эксперты отметили, что средняя месячная плата за аренду однокомнатной и двухкомнатной квартир в России (34,8 тысячи рублей) находятся на исторических максимумах. «К октябрю ажиотаж на рынке спадет, и ситуация выровняется. Снижение средних ставок возможно после начала роста объема предложения», — полагает руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.