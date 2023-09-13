В России увеличили первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой

Правительством РФ был повышен минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«По кредитам (займам), по которым кредитный договор (договор займа) или дополнительное соглашение о рефинансировании заключены со дня вступления в силу постановления, заемщик оплачивает за счет собственных средств <…> 20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, строящегося или приобретаемого индивидуального жилого дома», – сказано в документе.

Также в стране снижают на 0,5 п.п. предельную величину субсидий банкам, которые кредитуют в рамках госпрограмм.

Документ начнет действовать с 20 сентября.

Ранее Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало увеличение в России среднего размера семейного дохода, рекомендуемого для «комфортного» обслуживания ипотеки. С начала года он вырос на 9,8%, до 100,4 тысячи рублей в месяц.