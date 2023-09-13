Эксперты прокомментировали повышение первого взноса по льготной ипотеке

Новый первоначальный взнос в рамках льготной ипотеки - один из инструментов проверки платежеспособности покупателей российских новостроек, его повышение не так чувствительно, как рост ставок, поэтому резкого спада спроса не произойдет. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Ранее правительство РФ повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%.

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"Увеличение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке ощутимо усложняет получение кредита. Например, для приобретения квартиры стоимостью 10 млн рублей под 8% годовых клиентам теперь потребуется внести 2 млн рублей вместо 1,5 млн рублей. Тем не менее, резкого спада выдачи займов ждать не следует", - сказал ТАСС управляющий директор риелторской компании "Метриум" Руслан Сырцов.

По его словам, во-первых, в период действия высокой ключевой ставки покупатели массово переориентируются на рынок новостроек, так как льготные программы все равно остаются самыми привлекательными. Во-вторых, новый первоначальный взнос - эффективный инструмент проверки платежеспособности покупателей, поэтому банки сократят число отказов в выдаче кредитов.

Возможно, на рынке произойдет непродолжительное охлаждение потребительской активности, но изменение размера первоначального взноса не столь болезненно, как повышение ставки по кредиту, высказал мнение ТАСС коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Эксперт считает, что покупатели быстро адаптируются к новым условиям. В частности, по его мнению, граждане могут начать чаще привлекать созаемщиков, а также оформлять ипотеку под залог имущества.

Порядка 70% ипотеки на первичном рынке жилья выдается под первоначальный взнос менее 20% от стоимости квартиры, подсчитал основатель девелоперской группы "Родина" Владимир Щекин. По его мнению, вероятный сценарий - поиск значительным числом клиентов более доступных квартир (чтобы хватило средств на первый взнос) либо отсрочка покупки до накопления нужной суммы.

"В то же время, полагаю, покупатели не откажутся от покупки новой квартиры, потому что альтернативы у них нет - ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья уже достигли 14% годовых", - пояснил он.

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