В Москве выставили на продажу квартиру на весь этаж

В Москве на торги выставили квартиру площадью 663,2 квадратного метра, которая занимает целый этаж дома в районе Коптево. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные инвестиционного портала Москвы.

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Стартовая цена объекта — 75,35 миллиона рублей. Из данных портала следует, что объект расположен в кирпичной пятиэтажке 1955 года постройки по адресу 3-й Михалковский переулок, дом 15. На момент оценки здания (2009 год) его износ составлял 43 процента.

Согласно подготовленной к торгам документации, в квартире 49 помещений, в том числе 19 изолированных комнат. При этом в объявлении квартира значится как 25-комнатная. Кроме комнат в ней есть коридоры, уборные, умывальные, встроенные шкафы и кухня площадью 31,5 квадратного метра. Высота стен составляет 3,4 метра. В технической документации также указано, что квартира была переоборудована без разрешения.

Станция МЦК «Коптево» находится в десятиминутной доступности от дома, кроме того, в 100 метрах от него расположена автобусная остановка. Торги по квартире пройдут в ноябре. Согласно стартовой цене, один квадратный метр недвижимости стоит около 113,6 тысячи рублей.