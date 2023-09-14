В России резко вырос спрос на ипотеку

Россияне торопятся взять жилищные кредиты после того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку. Рост показателей в августе достиг 50 процентов, передают «Известия» со ссылкой на крупные банки.

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«В августе оформлено на 22 процента больше жилищных ссуд, чем в июле, как в количественном, так и денежном выражении. Пик выдач по объему пришелся на первую половину месяца, а по количеству — на вторую», — рассказал директор департамента розничных продаж Новикомбанка Иван Беляев.

По данным главного аналитика управления ипотечных продуктов «Росбанк Дом» Ирины Бабиной, выдача ипотеки в августе по сравнению с июлем в количественном выражении увеличилась на 24 процента. К концу месяца показатели выросли в четыре раза. Особенным спросом пользовались госпрограммы, объем кредитов по которым за один только август поднялся на 70 процентов.

Россияне экстренно оформляют жилищные ссуды, пока финансовые организации не успели отреагировать на подъем ключевой ставки. Помимо этого, среди причин, побудивших невиданный спрос на ипотеку, эксперты называют риск ухудшения условий по льготным программам и вероятный скачок цен на недвижимость из-за снижения курса валюты. Аналитики прогнозируют сохранение темпов оформления ипотеки на рекордном уровне до конца года, прежде всего на первичное жилье.