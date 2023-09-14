Оценена доля нелегальной аренды жилья

«У нас эта вся арендная история продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90 процентов. Растет количество официально заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости. Люди сдают по договору жилье элитное и бизнес-класса», — заявил Кирьянов журналистам.