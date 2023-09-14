$95.98+1.28103.11+1.54

Оценена доля нелегальной аренды жилья

Доля нелегальной аренды недвижимости в России оценивается примерно в 90 процентов. Официальным договором аренды пренебрегают в основном при съеме жилья средней стоимости, Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Оценена доля нелегальной аренды жилья
© globallookpress.com

«У нас эта вся арендная история продолжает оставаться "в тени", не знаю, на 90 процентов. Растет количество официально заключаемых договоров аренды в сегменте недвижимости высокой стоимости. Люди сдают по договору жилье элитное и бизнес-класса», — заявил Кирьянов журналистам.

Кроме того, депутат призвал законодательно закрепить права и обязанности агентов по недвижимости. Таким образом, по мнению Кирьянова, правительство позволит риелторам «выйти из подпольных условий в нормальную занятость».

По оценке сервиса поиска недвижимости «Циан», цена аренды «однушки» в России выросла до рекордных 23,2 тысячи рублей. Средняя месячная плата за аренду двухкомнатной квартиры также достигла исторического максимума.