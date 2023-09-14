Суд оштрафовал признавших вину во взломе телеграм-канала Блиновской

Дмитровский городской суд Московской области назначил штраф в размере 100 тысяч рублей экс-сотруднику ПАО "Вымпелком" Даниле Докучаеву и его другу Никите Сударикову, которые признались во взломе телеграм-канал блогера Елены Блиновской, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что мужчинам предъявили обвинение по части 3 статьи 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну") и части 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). "Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений им окончательно назначено по 100 тысяч рублей штрафа каждому с лишением права заниматься деятельностью в сфере компьютерной информации сроком на 1 год. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимыми", – отметили в суде. Уточняется, что решение пока не было обжаловано и не вступило в законную силу. Ранее адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что неизвестные взломали телеграм-канал Блиновской. По словам защитникаблогера, неизвестные смогли взломать канал с помощью дублирования номера, привязанного к сим-карте. В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом для этого стали материалы, поступившие правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы. По словам следователей, она применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы. Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась. Позже сообщалось, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской, были арестованы. Арест в том числе был наложен на еще 12 банковских, 54 расчетных счета Блиновской и на имущество блогера, сумма которого составила 64 миллиарда рублей. По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, в данный момент Блиновская уже смогла заплатить 55 миллионов рублей налогов.