В РФ зафиксирован спрос на индивидуальное жилищное строительство

За январь-август в России ввели 70,2 млн кв. м жилья. Данный показатель на 0,7% выше значения такого же периода прошлого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

За август объемы ввода составили 10,18 млн кв. м, что демонстрирует рост на 12% год к году. В публикации также говорится, что рост с начала года обеспечен вводом многоквартирных домов (+ 8%, до 28,1 млн кв. м). В прошлом месяце данный сектор показал небольшое сокращение — 3,48 млн кв. м, тогда как годом ранее показатель составил 3,5 млн кв. м.

Драйвером роста в августе стало индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – объем его ввода показал рост до 6,7 млн кв. м. Данное значение на 19,5% выше уровня августа прошлого года.

В прошлом месяце рост был обусловлен окончанием строительного сезона ИЖС и развитием ипотеки на самостоятельное строительство, заявили в Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС). Другим фактором стало требование банков о завершении строительства и предоставлении дома в залог, добавили там.