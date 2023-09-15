В России запустили сервис онлайн-бронирования частного жилья

С 14 сентября во всех регионах присутствия «Авито Недвижимость» запускает сервис онлайн-бронирования частного жилья для кратковременного проживания. Такой формат повысит качество предложений и безопасность как пользователей, так и арендодателей, считают в компании.

В категории краткосрочной аренды домов, коттеджей, дач и таунхаусов платформа «Авито Недвижимость» начинает переход на транзакционную модель работы. Теперь при бронировании частного жилья нужно будет выбрать даты размещения в календаре на платформе, отправить заявку на бронирование и после подтверждения арендодателем внести предоплату 30 процентов от стоимости.

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Деньги владелец получит только после заезда гостя. Остальная часть оплачивается при заселении. Если возникнут сложности, круглосуточная голосовая линия поддержки для пользователей краткосрочной аренды поможет подобрать альтернативный вариант, а предоплата вернется на карту, если с объектом что-то не так.

Арендодатели смогут получить доступ к сервису онлайн-бронирования домов, коттеджей, дач и таунхаусов с 14 сентября. По новым правилам, им нужно будет заплатить только за первое размещение объявления, а дальше продление объявления станет бесплатным, оплачивать нужно будет только 15 процентов комиссии за бронь.

Для владельцев жилья новый сервис предлагает ряд преимуществ. Например, после подключения сервиса объявления они получат бейдж «Безопасная бронь» и будут показываться приоритетно в поисковой выдаче на платформе, им станут доступны поддержка по телефону в формате 24/7 и управление объектами в профиле.

Также благодаря посредничеству платформы собственник или управляющий объектом может быть уверен, что даже если путешественник передумает в последний момент, арендодатель не останется без денег.

Дополнительно владельцы или управляющие домов, коттеджей, дач и таунхаусов могут пройти видеопроверку и получить бейдж «Жилье проверено» для объявления, что повысит доверие путешественников к объекту. Проверка занимает до двух дней и также позволяет получить место в поисковой выдаче выше, чем у таких же объявлений без отметки.

На начальном этапе перехода категории частного жилья на транзакционную модель работы верификация не является обязательной, но может стать таковой, если у команды «Авито Недвижимости» появится подозрения в качестве объекта и его соответствии описанию объявления.

«Этой весной мы завершили переход к транзакционной модели в сегменте краткосрочной аренды квартир. Формат показал свою эффективность и получил положительные отзывы как со стороны путешественников, так и арендодателей», — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

По его словам, система безопасного онлайн-бронирования сделала рынок более цивилизованным, лучше защищая обе стороны, поэтому данная практика была расширена и на сегмент посуточной аренды домов, коттеджей, дач и таунхаусов.