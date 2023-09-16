Россияне хотели бы купить домик в Италии и на Бали

Почти 90% россиян купили бы дом у моря в Италии, ОАЭ и Индонезии (Бали). Об этом говорит исследование Alex Villas - группы компаний на рынке недвижимости, сообщает РИА Новости.

Опрос показал, что 87,5% россиян приобрели бы квартиру или дом на курорте, если бы им позволили финансы.

Также был получен ответ на вопрос о желаемой стране. Италии отдали предпочтение 52,4% респондентов, ОАЭ - 38,1%, Индонезии (Бали) - 37%.

На четвертом месте оказалась весьма популярная ранее Испания с 36,1% голосов. Жить в прибрежном доме в Таиланде желают 23,8% россиян, в Турции и Греции - по 19%.

Эксперты сделали вывод, что санкции Запада повлияли на предпочтения россиян. Они ценят культуру и красоту Италии, но одновременно ориентируются на Восток, стремясь приобрести недвижимость в ОАЭ, Индонезии, Таиланде.

Использовать кредитные средства российских и иностранных банков для приобретения зарубежной недвижимости готовы около 22,7% респондентов.

Еще 36,4% заявили, что будут действовать, исходя из условий выдачи кредита.

Не хотят брать ипотеку для жилья за границей 40,9% респондентов.