В России зафиксирован резкий спрос на ипотеку

В России начался ипотечный ажиотаж: спрос на жилищные кредиты вырос на 113%. Этому способствовал рост ключевой ставки ЦБ, пишут «Известия».

Спрос начал резко расти после августовского повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 12% годовых. Темпы также увеличились в преддверии заседания 15 сентября, когда ставка была повышена еще на 1%.

В частности, впечатляющие цифры привёл директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его данным, кредитные заявки для покупки новостроек выросли на 113%. Желающих воспользоваться ипотекой на рынке вторичного жилья стало больше на 8%, в сфере загородной недвижимости число заявок выросло на 18%.

Другие участники рынка недвижимости также подтвердили, что в России начался ипотечный бум. Все эксперты сходятся в том, что люди старались взять кредит, пока ипотека не подорожала после повышения ключевой ставки.

Всплеск спроса также спровоцировало предстоящее повышение размера минимального первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%.

Сыграли роль и растущие цены на недвижимость. Только в августе средняя цена 1 кв м на первичном рынке в России увеличилась на 1,1%. На вторичном и загородном рынках цены выросли на 0,5–0,7%.