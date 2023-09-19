В России могут ужесточить условия получения льготной ипотеки
В России могут ужесточить условия получения льготной ипотеки, запретив брать ее без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья.
"Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования", — цитируют «Известия» одного из авторов обращения, депутата Сергея Колунова.
Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для того, чтоб в дальнейшем купить жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами они там не живут и планируют использовать недвижимость с целью инвестиций.
Он напомнил о том, что субсидированные государством ипотечные программы должны быть направлены лишь на решение проблем россиян.
Ранее "СП" писала, что член совета Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев рассказал, как может сказаться на ипотечном рынке принятое Правительством РФ решение повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%.