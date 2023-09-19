В России могут ужесточить условия получения льготной ипотеки, запретив брать ее без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья.

"Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования", — цитируют «Известия» одного из авторов обращения, депутата Сергея Колунова.

Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для того, чтоб в дальнейшем купить жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами они там не живут и планируют использовать недвижимость с целью инвестиций.

Он напомнил о том, что субсидированные государством ипотечные программы должны быть направлены лишь на решение проблем россиян.