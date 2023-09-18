Стало известно, где в Москве максимально быстро сдают квартиры в аренду

В ЦАО арендодатели выгоднее и быстрее всего сдают студии в Пресненском районе. Такие квартиры здесь арендуются за 80 тыс. руб. в месяц, а квартиросъемщики находятся в среднем за 15 дней, сообщили NEWS.ru в сервисе «Яндекс Аренда». Еще быстрее, за 11 дней после публикации объявления находятся желающие снять студию в Таганском районе, но средняя цена востребованного жилья тут ниже, 51–60 тыс. руб.

В ЦАО выгоднее и быстрее всего сдать студию можно в Пресненском районе столицы. Здесь квартиры с платой свыше 80 тыс. руб. в месяц арендуются в среднем за 15 дней. Быстрее разбирают студии в Таганском районе — за 11 дней, — но средняя цена востребованных предложений тут ниже, 51–60 тыс. руб., — сообщили в пресс-службе сервиса.

В САО одни из самых привлекательных для сдачи жилья районов севера Москвы — Хорошевский и Головинский. Здесь студии стоимостью 51–60 тыс. в месяц сдаются за шесть и семь дней в среднем соответственно. В ЗАО больше и быстрее всего собственники студий заработают на сдаче жилья в районе Филевского Парка. Здесь квартира в ценовом диапазоне 51–60 тыс. руб. сдается за четыре дня. В ЮАО самые выгодные студии — в Даниловском районе. Квартиры в сегменте 61–70 тыс. руб. сдаются за 16 дней. В ВАО студии можно сдать в Вешняках и Гольяново всего за 5-6 дней и получать от 31 до 40 тыс. руб. в месяц.