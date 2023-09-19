В Москве выросли продажи вторичного жилья

Продажи вторичного жилья в Москве выросли за восемь месяцев на 29%
Продажи вторичного жилья в Москве в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 29% - до 110,6 тысячи сделок, что стало максимальным показателем восьми месяцев за все предыдущие годы, сообщило столичное управление Росреестра.
В сообщении отмечается, что в августе ведомство зарегистрировало 17,5 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья - на 81% больше, чем в августе прошлого года. Июльский результат текущего года превышен на 18%.
"Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений. Так, он обогнал на 19% прошлое пиковое августовское значение 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров, а также стал наивысшим в этом году месячным показателем с начала года", - указывается в пресс-релизе.