В Москве выросли продажи вторичного жилья

"Вторичный рынок столичного жилья в августе показал рекордное для этого месяца число переходов прав за все годы ведения статистических наблюдений. Так, он обогнал на 19% прошлое пиковое августовское значение 2020 года, когда было зарегистрировано 14,6 тысячи договоров, а также стал наивысшим в этом году месячным показателем с начала года", - указывается в пресс-релизе.