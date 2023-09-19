Банк «Дом.РФ» назвал суеверия, которые влияют на стоимость квартиры
Предрассудки можно встретить везде, в том числе на рынке недвижимости, рассказали в банке «Дом.РФ». Они могут повлиять на стоимость квартиры или даже сорвать сделку купли-продажи.
Эксперты назвали самые частые суеверия среди продавцов и покупателей:
- Предыстория жилья. Несчастный случай, который произошёл в квартире, может привести к снижению спроса и цены на недвижимость. Это может быть смерть или серьёзный конфликт. Как правило, люди отказываются от покупки такого жилья.
- Неудачное местоположение. Тяжелее продать квартиру, которая находится рядом с тюрьмой или кладбищем — люди не в восторге от такого соседства.
- Мнение людей. Бывает, что район считается хорошим или плохим только из-за сложившегося впечатления людей.
- «Счастливое» число. Повторяющаяся цифра 6 или число 13 снижают спрос, а цифры 7 или 8 в адресе, наоборот, могут подогреть интерес к квартире.
- Фэншуй. Зачастую покупатели опираются на Фэншуй или Васту, отмечают в банке «Дом.РФ». Считается, что организация пространства по определённым правилам приносит хозяину квартиры здоровье и богатство.