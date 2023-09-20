Власти думают о запуске льготной ипотеки в новом формате

В статье подчеркивается, что отмена будущим летом жилищных кредитов с субсидируемой государством ставкой под 8% и семейной ипотеки под 6% приведет к сокращению в 2025-2028 годах ввода нового жилья совокупно на 30 миллионов квадратных метров по всей стране.

В ней отмечается, что сейчас на долю льготных программ приходится 80% всех сделок на рынке жилых новостроек и меры, принимаемые Центробанком для снижения долговой нагрузки граждан, могут привести к снижению кредитования по итогам сентября—декабря 2023 года на 20% год к году, а в 2024 году — на 35%. При этом представители рынка недвижимости отметили газете, что уже сейчас фиксируются срывы сделок из-за последних решений ЦБ. В последствии это приведет к тому, что застройщики будут вынуждены сокращать число новых проектов.