ГК Стилобат вкладывает в развитие «Большого Сити»

ГК Стилобат выступает партнером ГК Основа по реализации многофункционального комплекса апартаментов Emotion в «Большом Сити» в Москве. МФК Emotion – уже второй совместный проект девелоперов, ранее сотрудничество осуществлялось в рамках комплекса апартаментов бизнес-класса RED7 на Садовом кольце.

© «ГК Основа»

МФК Emotion будет построен по адресу: 2-ой Силикатный проезд, владение 8, на участке 1,38Га, и представляет собой сложный каскадный объем трех башен, дополненный малоэтажным комплексом, который под определенным углом представляет единое целое, а в динамике раскрывается сразу в нескольких плоскостях. Корпуса переменной этажности 8-27-28 этажей, вмещают 551 апартамент общей площадью 27 500 кв. метров.

Автор архитектурной идеи - бюро KAMEN.

Ультрасовременный многофункциональный проект бизнес-класса Emotion – способен реализовать большинство потребностей для его жителей. Инфраструктурное ядро займет 13 747 кв. метров комплекса – это 6-этажный SPA-центр с открытым бассейном, офисный центр с амфитеатром, рестораны, магазин, разнообразные зоны отдыха.

Лев Мазараки, Председатель совета директоров ГК Стилобат:

«Наша стратегия – реализация и поддержка знаковых для города проектов с уникальной архитектурой, определяющей облик современной Москвы, которые становятся частью истории. «Большой Сити» - одна из самых масштабных и амбициозных территорий развития в городе с функциональными общественными зонами, качественным жильем, развитой сервисной составляющей. Локация в деловом сердце столицы, продуманное инфраструктурное наполнение и смелая футуристическая архитектура позволяют МФК Emotion претендовать на статус лидера крупнейшего проекта комплексного освоения территорий внутри МКАД».

Отметим, формат партнерства девелоперов в рамках реализации крупных проектов становится тенденцией. За счет синергии компетенций, человеческих, финансовых и строительных ресурсов выгоду получают застройщики, покупатели и рынок в целом: повышается рентабельность, сокращаются сроки строительства, консолидируется и внедряется лучший экспертный опыт.

«ГК Основа»

Флагманским проектом ГК Стилобат является комплекс резиденций класса de luxe Lion Gate. В ближайшее время девелопер представит на рынок новый жилой проект в Москве.

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