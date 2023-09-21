В Москве выросли продажи жилья в новостройках

Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-августе 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14% - до 66 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

В нем указывается, что с учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 95,6 тысячи сделок - на 13% больше результата января-августа прошлого года.

При этом, по данным управления, в августе на рынке жилья в новостройках оформлено 11,5 тысячи договоров долевого участия - на 68% больше, чем в августе прошлого года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель вырос на 75% - до 16,4 тысячи ДДУ, что является максимальным показателем за все предыдущие годы.