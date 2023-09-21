Греф заявил, что Сбер в 2023 году выдаст около 4 трлн рублей ипотеки

"До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим около 4 трлн рублей ипотеки, когда в прошлом мы выдали примерно 2,8 трлн рублей. При этом IV квартал в силу принятых мер ЦБ по повышению ключевой ставки, по еще целому ряду мер, связанных с повышением предельно допустимой нагрузки и первоначального взноса. Мы думаем, что падение выдач ипотеки будет не менее чем на 30% в IV квартале", - сказал он.