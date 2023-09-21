Минфин не обсуждает повышение ставки по ипотеке с господдержкой

Глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что в Минфине пока нет обсуждений по поводу повышения ставки по ипотечным программам с государственной поддержкой. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Чебесков сделал во время Federal Legal Forum. На вопрос о том, планируют ли повысить ставку по льготным ипотечным программам, он дал отрицательный ответ.

«Пока таких обсуждений нет», – заявил Чебесков.

Госпрограмма льготной ипотеки позволяет взять займ для покупки квартиры. В данный момент условия программы позволяют оформить кредит по ставке до 8% до 1 июля 2024 года.