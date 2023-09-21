Путин приготовился к новому рекорду по строительству жилья

«Мы рекорд поставили по жилищному строительству. Ни в советские времена, ни в российские — никогда столько не строили. Никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель», — заявил Путин во время беседы с одним из молодых людей.