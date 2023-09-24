В России снизился спрос на вторичное жилье

В России постепенно снижается ажиотажный спрос на вторичную недвижимость. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.

В компании «Инком-Недвижимость пояснили, что среднестатистическая вторичная квартира в «старой» Москве сейчас стоит 14,32 млн руб., за месяц значение выросло на 0,2%. В Подмосковье — аналогичное увеличение, до 6,7 млн руб. В Новой Москве показатель снизился на 0,1%, до 9,86 млн руб.

Вторичные квартиры в Москве в настоящее время в среднем на 15–20% дешевле новостроек, уточнили эксперты компании.

В «Циан.Аналитике», в свою очередь, отметили, что на 18 крупнейших региональных рынках сейчас доступно 187 тыс. вторичных лотов.

Объем активного предложения на вторичном рынке продолжает сокращаться на 6–7% за месяц. Вместе с тем, постепенно падает и спрос, он вернулся к июльским значениям, пояснили в «Циан».