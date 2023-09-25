ФНС планирует расширить упрощенное предоставление налоговых вычетов по ипотеке

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе выступления на коллегии ФНС заявил о необходимости расширять предоставление налоговых вычетов по ипотеке в упрощенном порядке. Он сообщил о планах ведомства идти к этой цели, передает агентство «Прайм».

Егоров также указал на ежегодное увеличение доли вычетов, предоставляемых в упрощенном порядке.

Так, по его словам, инвестиционные вычеты показали рост с 38% до 60%, имущественные — с 2% до 7%. По мнению главы ФНС, этого недостаточно.

В этой связи ведомство возьмется за расширение этой линейки сервисов, добавил Егоров.

По его словам, ФНС будет искать адаптивные решения для налогоплательщиков, которые реализуют вычеты в рамках договоров ипотеки.