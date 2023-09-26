Ряд арендодателей жилья предложили освободить от налогообложения

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить некоторые категории граждан от уплаты налога с дохода, полученного от сдачи жилых помещений. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что граждане, сдающие в аренду жилые помещения, обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц: 13% при проживании на территории России в течение 183 дней и более, 30% — если арендодатель находится в России менее 183 дней.

При этом, как он отметил, определённая льгота предусмотрена для арендодателей жилых помещений, имеющих официальный статус самозанятых. Данные категории лиц уплачивают налог в размере 4% от дохода при сдаче жилья физическим лицам, 6% — при сдаче жилья юридическим лицам, заметил парламентарий.

«В целях поддержки определённых категорий граждан прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения арендодателей в возрасте старше 70 лет, либо имеющих на иждивении трёх и более несовершеннолетних лиц, либо имеющих на иждивении ребёнка-инвалида, либо имеющих статус ветерана боевых действий, от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости (комнаты, квартиры либо дома)», — говорится в обращении.