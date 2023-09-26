В Москве набирают популярность новостройки с террасами

В Москве все более популярными становятся новостройки с террасами
Все чаще в российской столице стали пользоваться популярностью эксклюзивные форматы жилья в элитных новостройках. В том числе и двухуровневые апартаменты, а также пентхаусы с террасами, виллы с патио и двориками.
О спросе на недвижимость такого формата в разговоре с «Известиями» рассказали представители девелоперской компании Rariteco. По их словам, клиенты с высоким бюджетом наименее подвержены экономическим колебаниям.
«…Поэтому в рыночном сегменте жилья премиум-, элитного и делюкс-класса всегда есть покупатели», — пояснила директор по девелопменту Rariteco Екатерина Борисова.
Кроме того, как подсчитали аналитики компании «Метриум», в течение последнего года наиболее востребованными среди всех округов Москвы стали новые жилые и апарт-комплексы в ЦАО.