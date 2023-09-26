Россияне бросились скупать жилье в одной зарубежной стране

Россияне активно инвестируют в недвижимость в Таиланде — за первое полугодие 2023 года они купили 702 квартиры в этой стране. Об этом сообщает русскоязычный новостной портал «Новости Пхукета» со ссылкой на данные Центра информации в сфере недвижимости Таиланда (REIC).

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По объемам покупок россияне занимают второе место среди иностранцев после граждан Китая, на долю которых приходится половина всех сделок с участием зарубежных покупателей. При этом спрос со стороны россиян растет быстрее рынка — в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам директора REIC Вичая Вираткапхана, китайцы по-прежнему лидируют как по количеству сделок с жильем, так и в денежном выражении. Однако россияне уверенно занимают второе место.