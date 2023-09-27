Россиянам рассказали об ужесточении правил ипотеки с 1 октября

С 1 октября Центробанк РФ второй раз за 2023 год увеличит коэффициенты риска по ипотечному кредитованию с низким первоначальным взносом и для заемщиков, обладающих высоким показателем долговой нагрузки. Они вырастут до 20 процентов, сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт напомнила, что за последние несколько лет объемы льготного кредитования росли, чему способствовали совместные программы застройщиков и финансовых организаций. Помимо плюсов в данной ситуации были и минусы, считает Ермилова, зачастую возникали риски для всех участников сделок, а близкие к нулю процентные ставки очень поднимали цены на недвижимость.

— Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов, — пояснила финансист.

Она уточнила, что прямого запрета на эти займы не будет однако банки будут вынуждены существенно увеличить под них свои резервы. Грядущие изменения сделают невыгодными рисковые кредитные займы, особенно это касается договоров долевого участия. Ермилова в интервью агентству «Прайм» добавила, что благодаря введенным мерам получится избежать перегрева рынка и стабилизировать цены.