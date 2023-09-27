Госдума намерена отрегулировать посуточную сдачу жилья
Власти РФ разработали пакет поправок, регулирующий посуточную аренду жилья. Соответствующий законопроект разместили в базе Госдумы.
Он позволит россиянам прибегать к сдаче квартир на короткие сроки при соблюдении прав соседей и правил пользования помещением.
Согласно документу, у собственников будет возможность сдавать квартиру по договору найма при соблюдении условий.
Среди них — соблюдение прав и законных интересов соседей и правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества.
Ранее «Известия» со ссылкой на «Домклик» сообщили, что наиболее низкие в Москве арендные ставки наблюдаются в районах и поселениях Новой Москвы.
В частности, в Троицком административном округе медианная цена аренды квартиры площадью 35 м2 находится в диапазоне от 15 до 28 тыс. рублей. Минимальный уровень — в поселениях Кленовское (14,4 тыс.), Первомайское (20 тыс.) и Щаповское (24,3 тыс.).