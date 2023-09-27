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Госдума намерена отрегулировать посуточную сдачу жилья

Власти РФ разработали пакет поправок, регулирующий посуточную аренду жилья. Соответствующий законопроект разместили в базе Госдумы.

Госдума намерена отрегулировать посуточную сдачу жилья
© Unsplash

Он позволит россиянам прибегать к сдаче квартир на короткие сроки при соблюдении прав соседей и правил пользования помещением.

Согласно документу, у собственников будет возможность сдавать квартиру по договору найма при соблюдении условий.

Среди них — соблюдение прав и законных интересов соседей и правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества.

Ранее «Известия» со ссылкой на «Домклик» сообщили, что наиболее низкие в Москве арендные ставки наблюдаются в районах и поселениях Новой Москвы.

В частности, в Троицком административном округе медианная цена аренды квартиры площадью 35 м2 находится в диапазоне от 15 до 28 тыс. рублей. Минимальный уровень — в поселениях Кленовское (14,4 тыс.), Первомайское (20 тыс.) и Щаповское (24,3 тыс.).

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