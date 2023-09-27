Девелопер из ОАЭ выйдет на российский рынок

Управляющий директор компании из ОАЭ Reportage Properties Андрэа Нучера сообщил о планах девелопера реализовывать проекты строительства в Москве, передает агентство «Прайм».

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Он отметил, что в настоящее время в компании рассматривают несколько площадок. Собеседник уточнил, что одна из них расположена на юге столицы. По его словам, компания сейчас ведет переговоры о сотрудничестве с одним из местных девелоперов.

Нучера подчеркнул, что реализовывать проекты, вероятно, начнут в ближайшие 9-12 месяцев. Он отметил, что в Москве уже открыли офис продаж для реализации проектов, которые строятся за рубежом.

Компания Reportage Properties начала работать 2014 году. Она была основана в Абу-Даби. Фирма занимается реализацией проектов в ряде стран, среди которых ОАЭ, Турция, Марокко, Египет, Саудовская Аравия.