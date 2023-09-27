Начислять сиротам выплаты на приобретение жилья будут по правилам

Необходимо установить правила начисления выплат на приобретение жилья детям-сиротам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 27 сентября на портале нормативных правовых актов.

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Как писала «Парламентская газета», ранее в России приняли закон о праве детей-сирот без попечения родителей на получение сертификата на приобретение жилья или погашение ипотеки. В этом отношении проект постановления направлен на утверждение правил выдачи таких сертификатов во исполнение закона.

Согласно документу, заявитель сможет подать такое заявление в бумажном виде или через госуслуги, предоставив также справку о составе его семьи и медицинские документы из диспансеров. При этом после получения сертификата он сможет приобрести помещение или помещения в любом регионе России, при этом допускается использование в сделке собственных средств и иных методов государственной поддержки, включая материнский капитал.

Устанавливается, что в каждом регионе уполномоченный орган ежегодно формирует списки граждан, имеющих право на получение сертификата и выпускает их. Срок действия документа составляет 12 месяцев, реализацией сертификата является факт перехода в собственность гражданина объекта недвижимости.