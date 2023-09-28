ВТБ прогнозирует охлаждение рынка ипотеки РФ в 2024 году

"Повышение макропруденциальных надбавок, которые вступят в силу с 1 октября, заставляют банки уходить из кредитов с низким первоначальным взносом, с первоначальным взносом до 20%, и более осторожно кредитовать клиентов с предельной долговой нагрузкой, выше 80%. И плюс еще постановление правительства, которое ограничивает первоначальный взнос по госпрограммам (по ипотеке) на уровне 20% минимум и снизило коэффициент возмещения банкам на 0,5% пункта. <…> Мы конечно понимаем, что это все приведет к охлаждению - объем рынка, по нашим оценкам, будет в районе 6,3 - 6,4 трлн рублей", - сказал Бабин.