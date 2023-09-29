Крупный промышленный комплекс введен в эксплуатацию в индустриальном парке «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево» введен в эксплуатацию крупный промышленный комплекс площадью более 93 тыс. кв. м, здесь планируется разместить до 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы. «Сегодня «Руднево» – одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. В новом комплексе общей площадью 93,7 тыс. кв. м может появиться до 1,5 тыс. рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тысяч кв. м», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении. Новый инновационный промышленный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха, площадь которых составляет 11 тыс. и 82 тыс. кв. м соответственно. «Используемые строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений площадки «Руднево» во многом превосходят мировые индустриальные комплексы. Благодаря применению современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сокращены на 35–50%. Так, новый комплекс был возведен за девять месяцев», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.