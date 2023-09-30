Названа средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве превысила 400 тыс. рублей, рассказали в интервью «Известиям» аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO.

В агентстве отметили, что на ситуацию на рынке существенно повлияло повышение Банком России ключевой ставки.

На фоне этого, заметили эксперты, многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки.

В первые шесть месяцев текущего года повышенным спросом пользовались квартиры комфорт-класса, уточнили в агентстве. В июле этот тренд потерял свою актуальность в связи с увеличением интереса к проектам бизнес-класса.

«В августе средняя стоимость проданного лота в Москве увеличилась на 4% и зафиксировалась на 402 тыс. рублей за 1 кв. м, а средняя площадь установилась на отметке 47 кв. м», — пояснили аналитики.