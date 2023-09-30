Количество сдаваемых в аренду квартир в Москве упало до минимума
Количество сдаваемых в аренду квартир в Москве на фоне ажиотажного спроса достигло минимума, рассказали РИА «Новости» эксперты.
«Рост спроса в этом году начался не в августе, как это характерно для стандартных сезонных циклов, а в середине июня. Причины – переток аудитории из смежных сегментов (тех, кто не готов покупать жилье на фоне роста цен и повышения ставок по ипотеке), частичное возвращение релокантов, а также прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями», – пояснила эксперт в сфере недвижимости Елена Лапшина.
В сентябре этого года спрос на квартиры в столица был вдвое больше значений весны этого года и на 70% выше показателей прошлого года. Популярностью среди арендаторов пользуются студии.
На фоне сокращения предложений рекордно поднялись цены. В настоящее время аренда «однушки» в Москве обойдется в среднем в 52 тысячи рублей в месяц, а «двушки» – 95 тысяч.