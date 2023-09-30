Количество сдаваемых в аренду квартир в Москве упало до минимума

«Рост спроса в этом году начался не в августе, как это характерно для стандартных сезонных циклов, а в середине июня. Причины – переток аудитории из смежных сегментов (тех, кто не готов покупать жилье на фоне роста цен и повышения ставок по ипотеке), частичное возвращение релокантов, а также прекращение практики удаленной работы некоторыми компаниями», – пояснила эксперт в сфере недвижимости Елена Лапшина.