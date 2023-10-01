В Госдуме рассказали, когда дачники могут не платить налог на бани

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) напомнил, что дачникам следует платить налог на бани, сараи, туалеты. Вместе с тем, отметил он, в ряде случаев владельцы участков освобождаются от налогов, пишет РИА «Новости».

Дачникам необходимо платить налоги за хозяйственные постройки различного назначения в том случае, заметил парламентарий, если они располагаются на прочном фундаменте.

Если строения не связаны с землей неразрывно, то они уже не считаются объектами капитального строительства и не подлежат налогообложению, пояснил Гаврилов.

Постройки, обладающие фундаментом и признаками капитального объекта, нужно регистрировать и легализовать, констатировал он.