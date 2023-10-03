Названы города — лидеры по росту стоимости новостроек

Рейтинг городов-миллионников по темпам повышения средней цены лота на рынке новостроек в третьем квартале возглавил Челябинск. Об этом сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на платформу «Авито Недвижимость».

Рост средней цены объекта на первичном рынке города в сравнении со вторым кварталом составил 17,6% (стоимость поднялась до 4,75 млн руб.).

На второй строчке — Уфа, где стоимость за квартал увеличилась на 13,2%, до 5,67 млн руб. На третьей строчке расположилась Москва, где цена за квартал поднялась на 9,3%, до 15,04 млн руб. На четвертом месте рейтинга — Нижний Новгород (+8,8%, до 7,67 млн руб.), на пятом — Воронеж (+7,7%, до 4,72 млн руб.).

Специалисты объяснили рост динамики тем, что количество представленных на платформе вариантов в абсолютных значениях значительно ниже, чем спрос (это не касается лишь столицы).

Также отмечается, что в пяти миллионниках наблюдается отрицательная динамика. Наибольшее падение стоимости зафиксировано в Красноярске (-1,6%, до 6,59 млн руб.). Также в список попали Ростов-на-Дону (-1,4%, до 4,95 млн руб.), Краснодар (- 0,6%, до 6,67 млн руб.) и Санкт-Петербург (- 0,6%, до 8,3 млн руб.).