Ветеранам предложили бесплатно выдавать земельные участки под строительство

В России предложили разработать "ветеранскую" ипотеку
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что направит предложение разработать программу "ветеранской" ипотеки в правительство.
"Прозвучало предложение ввести понятие специальной "ветеранской ипотеки" - с инициативой разработать такую программу обращусь в правительство", - написал Нилов в своем Telegram-канале по результатам встречи с ветеранскими организациями Приморья.
Он также заявил, что намерен обратиться в Минобороны по вопросу передачи пустующих земельных участков, принадлежащих министерству, в пользование ветеранам.
"Кроме того, актуальным остаётся вопрос предоставления ветеранам земельных участков. Такое решение уже принято в Приморье и ряде других регионов, однако в практической плоскости возникает ещё один вопрос. Земля есть, можно обустраивать участок. А где взять деньги? Военная ипотека по закону доступна далеко не всем ветеранам боевых действий, ипотечные программы для молодой семьи - тоже довольно узкая категория", - указал Нилов.
По его словам, участники встречи также поддержали законодательную инициативу ЛДПР об установлении единого Дня ветерана боевых действий 1 июля.