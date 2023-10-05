Ветеранам предложили бесплатно выдавать земельные участки под строительство

"Кроме того, актуальным остаётся вопрос предоставления ветеранам земельных участков. Такое решение уже принято в Приморье и ряде других регионов, однако в практической плоскости возникает ещё один вопрос. Земля есть, можно обустраивать участок. А где взять деньги? Военная ипотека по закону доступна далеко не всем ветеранам боевых действий, ипотечные программы для молодой семьи - тоже довольно узкая категория", - указал Нилов.