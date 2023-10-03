Плата за аренду земель из госсобственности будет определяться по кадастровой стоимости

МОСКВА. 3 октября. /ТАСС/. Российские власти упрощают порядок расчета за аренду земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Теперь плата за такие земли будет рассчитываться исходя из их кадастровой стоимости, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Один вопрос повестки касается упрощения порядка расчета аренды земель, которые находятся в государственной или муниципальной собственности", - сказал он. Сейчас для определения размера этих платежей применяются разные подходы.

"Помимо кадастровой стоимости, [учитывается] рыночная оценка ставки, которая устанавливается в том числе и на местах. То есть единой методики до сих пор не было. Поэтому в законодательство подготовлены необходимые корректировки", - сообщил премьер. По его словам, размер платы за участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, "теперь станет определяться на основании кадастровой стоимости".

"Но предусмотрены исключения для земель, которые предоставляются на аукционах. Ведь сумма аренды за них назначается в ходе торгов", - пояснил глава кабмина.