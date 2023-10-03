Порядок расчета аренды за государственный участок хотят упростить

В законодательство подготовлены корректировки, согласно которым размер аренды за находящийся в государственной или муниципальной собственности участок будет определяться на основании кадастровой стоимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Поручение по созданию прозрачного механизма пользованиями такими участками было дано Президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в Правительстве, на сегодняшний день для вычисление суммы за аренду используются разные подходы, среди которых помимо кадастровой стоимости рыночная оценка, а также ставки, в том числе установленные на местах.

В кабмине подчеркнули, что также будет предусмотрено исключение и для земель, которые предоставляются на аукционах, поскольку сумма аренды за них назначается в ходе торгов.