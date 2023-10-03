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Порядок расчета аренды за государственный участок хотят упростить

В законодательство подготовлены корректировки, согласно которым размер аренды за находящийся в государственной или муниципальной собственности участок будет определяться на основании кадастровой стоимости. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Порядок расчета аренды за государственный участок хотят упростить
© Парламентская газета

Поручение по созданию прозрачного механизма пользованиями такими участками было дано Президентом России Владимиром Путиным. Как отметили в Правительстве, на сегодняшний день для вычисление суммы за аренду используются разные подходы, среди которых помимо кадастровой стоимости рыночная оценка, а также ставки, в том числе установленные на местах.

В кабмине подчеркнули, что также будет предусмотрено исключение и для земель, которые предоставляются на аукционах, поскольку сумма аренды за них назначается в ходе торгов.

В силу указанный порядок вступит через два с лишним года, для того чтобы было достаточно времени у регионов и муниципалитетов подготовиться к предстоящим изменениям, говорится в сообщении.