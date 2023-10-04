Аксаков указал на ошеломительные темпы роста ипотеки
Банк России должен охладить ипотечный рынок, на котором к началу осени наблюдается небывалый рост, отметил 4 октября в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на признаки перегрева ипотечного рынка. Аксаков подтвердил это заявление, уточнив, что в июле было выдано кредитов на 640 миллиардов рублей, а в августе на 200 миллиардов больше — 849 миллиардов. Такой ажиотаж, по словам депутата, был связан с прогнозами регулятора об ужесточении правил займов, что впоследствии и произошло.
«Одно из ужесточений было связано с тем, что увеличилось количество кредитов без обеспечения со стороны заемщика. Более 70 процентов граждан получали второй или третий кредит, это говорило о закредитованности населения. Возникал риск неуплаты. Центробанк отслеживал и принял решение повысить первоначальный взнос. Нужно было дестимулировать выдачу кредитов. Темпы роста — ошеломительные», — пояснил Анатолий Аксаков.
Политик полагает, что, начиная с октября, темпы кредитования в ипотеке будут намного ниже, чем были летом и в сентябре.