Аксаков указал на ошеломительные темпы роста ипотеки

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала на признаки перегрева ипотечного рынка. Аксаков подтвердил это заявление, уточнив, что в июле было выдано кредитов на 640 миллиардов рублей, а в августе на 200 миллиардов больше — 849 миллиардов. Такой ажиотаж, по словам депутата, был связан с прогнозами регулятора об ужесточении правил займов, что впоследствии и произошло.